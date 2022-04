Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations d’Achraf Hakimi sur son adaptation !

Publié le 15 avril 2022 à 21h15 par La rédaction

Alors que la fin de sa première saison au PSG arrive, Achraf Hakimi s’est confié sur son adaptation dans son nouvel environnement.

Après des débuts tonitruants avec le PSG, Achraf Hakimi a légèrement levé le pied ces dernières semaines. L’international marocain est un peu moins bien, ce qui n’enlève rien à la bonne première saison qu’il réalise avec le PSG. Après un passage couronné de succès à l’Inter, Achraf Hakimi est passé à l’étape supérieure avec Paris. Et pour le moment, l’ancien intériste semble bien vivre ce transfert.

«On a des responsabilités en portant le maillot du PSG»