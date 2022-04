Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : LOSC, Premier League… Une décision est prise pour Eden Hazard !

Publié le 13 avril 2022 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 avril 2022 à 17h46

En grande difficulté au Real Madrid, Eden Hazard devrait être poussé vers la sortie dès cet été par Florentino Pérez. Conscient qu’il sera impossible de vendre le Belge à un prix satisfaisant, le président merengue envisagerait de se séparer de son joueur via un prêt, alors que plusieurs pistes sont déjà évoquées pour l’ancienne star du LOSC.

Recruté à l’été 2019 par le Real Madrid pour devenir l’une des nouvelles stars du club, une année après le départ de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard apparaît plus que jamais comme une erreur de casting. Alors qu’il avait l’occasion de retrouver Chelsea en ce mois d'avril pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’international belge a dû faire l’impasse, une fois de plus, sur l’un des grands rendez-vous du Real Madrid après s’être fait « retirer la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit », d’après le communiqué publié par le club. En trois saisons, Eden Hazard n’a disputé que 65 rencontres avec les Merengue , pour un bilan famélique de 6 buts et 10 passes décisives. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, le départ de l’ancienne star du LOSC est aujourd’hui souhaité dans la capitale espagnole, bien qu’il sera impossible de récupérer les 115M€ déboursés pour lui en 2019.

Un départ en prêt pour mettre fin au cauchemar ?

Ainsi, le Real Madrid aurait élaboré une stratégie pour minimiser les pertes avec Eden Hazard. Si le départ de ce dernier est bel et bien espéré par Florentino Perez, afin d’alléger la masse salariale et libérer de la place en attaque pour les arrivées désirées de Kylian Mbappé et Erling Haaland, le président du Real Madrid compte davantage sur un prêt que sur un transfert sec pour cet été. D’après les récentes informations divulguées par la presse espagnole, le Real Madrid espère en effet qu’Eden Hazard saura se relancer loin d’Espagne, avec la perspective d’un Mondial réussi en fin d’année, afin de boucler un transfert à un prix convenable à l’été 2023, lorsque l’international belge disposera encore d’une année de contrat. Ce mercredi, la Cuatro confirme le plan élaboré par les Merengue , écartant l’idée d’un transfert à moins qu’une offre astronomique soit proposée dans les prochaines semaines. Difficile néanmoins d’imaginer un club se positionner sur un joueur encore perturbé par des pépins physiques cette saison, mais la donne pourrait être différente concernant un prêt.

