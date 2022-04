Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet, Vélodrome… Milik vide son sac sur son aventure à Marseille !

Publié le 15 avril 2022 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 15 avril 2022 à 20h34

Recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat à l’OM, Arkadiusz Milik se trouve dans la dernière année de son contrat qui court jusqu’en juin 2023. Et depuis ses débuts, le Polonais a avoué se sentir « comme à la maison » à l’OM et au Vélodrome, tout en s’enflammant pour certaines figures de proue du club phocéen.

À la toute fin du mercato hivernal de 2021, Arkadiusz Milik quittait le Napoli où il était au placard depuis plus de six mois à l’époque pour rejoindre l’OM par le biais d’un prêt avec option d’achat. Un choix qui n’a pas été difficile grâce au rôle joué par le directeur sportif de l’époque, nommé depuis président de l’OM, à savoir Pablo Longoria. « La première fois que j’ai rencontré Pablo Longoria, c’était à Naples, on a parlé football. Il m’a impressionné parce qu’il est vraiment jeune et on ne s’attend pas à rencontrer un directeur sportif - parce qu’à l’époque c’était le rôle qu’il avait au club - aussi jeune et s’y connaissant autant en football ». Voici le message que Milik a fait passer à Onze Mondial avant de s’enflammer pour Pablo Longoria en affirmant être prêt à lui rendre toute la confiance que le président a placé en lui. « J'ai vu qu’il avait récemment dit du bien de moi dans la presse, Pablo Longoria croit beaucoup en moi, je veux tout donner sur le terrain pour lui rendre sa confiance. C’est une personne très importante pour moi ». De retour au premier plan à l’OM et dans l’effectif de Jorge Sampaoli avant de contracter une blessure lors de la dernière trêve internationale avec la sélection polonaise, Milik est revenu sur l’ensemble de son aventure marseillaise.

« C’est une ambiance fantastique et je me sens ici comme à la maison »

Dans le cadre d’un entretien accordé à Onze Mondial, Arkadiusz Milik s’est pris au jeu de « L’interview Petit Frère » qui consiste à répondre aux questions de jeunes internautes et supporters de l’OM. Interrogé sur l’ambiance et l’atmosphère électrique du Vélodrome, Milik n’a pas manqué de souligner ce point tout en affirmant se sentir à la maison. « Le Vélodrome a vraiment une atmosphère incroyable. Je ne sais pas si c’est la meilleure du monde, mais pour moi oui, c’est la meilleure atmosphère dans laquelle j’ai pu jouer. J’ai joué dans beaucoup de stades, mais le Vélodrome m’impressionne tellement, c’est une ambiance fantastique et je me sens ici comme à la maison, c’est vraiment bien ».

Milik s’enflamment pour Payet et Kamara !