Mercato - ASSE : La tendance se confirme plus que jamais pour la vente de l'ASSE !

Publié le 15 avril 2022 à 19h30 par Dan Marciano

La vente de l'ASSE est au point mort pour plusieurs raisons. Alors qu'il espérait se séparer du club avant le début de l'année 2022, Roland Romeyer devra, vraisemblablement, attendre la fin de la saison prochaine pour quitter son poste.

Un drôle d'anniversaire a été fêté le 13 avril dernier. Il y a un an, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer officialisaient leurs envies de passer la main. Dans une lettre ouverte publiée dans le Progrès , les deux responsables stéphanois mettaient officiellement en vente l'ASSE, qu'ils détiennent depuis 2004. Motivés à l'idée de se séparer de ce club historique du championnat de France, les deux hommes forts de l'ASSE mandataient le cabinet KPMG pour sélectionner les meilleurs projets et étudier chaque candidature. Ces derniers mois, plusieurs investisseurs se sont présentés. 777 Partners, qui a depuis pris le contrôle du Red Star, le milliardaire russe Sergei Lomakin, ou encore l'entrepreneur local Olivier Markarian ont pris des renseignements. Mais tous ont pris la décision de ne pas aller plus loin. Il faut dire que les tensions qui existent entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n'arrangent pas la situation. Les négociations sont compliquées, en raison notamment de l'absence de Caïazzo, basé à Dubaï et qui n'a plus ms les pieds à Saint-Etienne depuis deux ans.

Caïazzo compliquerait la vente de l'ASSE

Comme l'indique En Vert et Contre Tous ce vendredi, Roland Romeyer veut toujours se séparer de l'ASSE et quitter son poste de président du directoire. Mais dans ce dossier, Bernard Caïazzo se montrerait exigeant et « versatile ». « J’ai parlé avec Roland Romeyer. Il n’en peut plus. C’est insupportable. Il est pieds et poings liés. Celui qui a le plus de parts c’est Bernard Caïazzo. Donc qui commande ? Le capitaine du sous-marin. Mais c’est un ventilateur » avait lâché Jean-Michel Larqué au micro de RMC. La situation sportive de l'ASSE est aussi un facteur important. Les hommes d'affaire sont évidemment réticents à investir dans un club, qui n'est pas certain de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Comme le confirme le portail, la vente de l'ASSE est aujourd'hui au point mort. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est plus d'actualité.

La vente de l'ASSE repoussée à l'année prochaine ?