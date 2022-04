Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active en coulisses pour le remplaçant de Pochettino !

Publié le 16 avril 2022 à 11h30 par T.M.

D’ici quelques semaines, Mauricio Pochettino pourrait être remercié par le PSG et laisser ainsi sa place sur le banc parisien. Un nouvel entraîneur devrait alors débarquer au Parc des Princes. Mais qui ? En coulisses, ça bougerait à ce propos.

Du côté du PSG, le nouvel échec en Ligue des Champions ne devrait pas rester sans conséquences. En effet, pour se remettre sur le droit chemin, le club de la capitale devrait réaliser de nombreux changements cet été. A tous les étages du club, cela devrait bouger et les regards se tournent notamment vers le banc de touche. Cristallisant de nombreuses critiques au PSG, Mauricio Pochettino, pourtant sous contrat jusqu’en 2023, devrait être remercié à la fin de la saison. D’ailleurs, selon les dernières informations du Parisien , l’Argentin voudrait lui aussi s’en aller, ne se sentant pas à l’aise au PSG. La place va alors se libérer sur le banc parisien et la question est donc de savoir qui sera le successeur de Mauricio Pochettino comme entraîneur parisien.

Compliqué pour Zidane et Conte ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la succession de Mauricio Pochettino au PSG fait parler. Et un nom revient surtout avec insistance : Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid est le grand rêve du Qatar et comme le10sport.com vous l’avait révélé, les choses ont avancé en coulisses concernant son arrivée. D’ailleurs, de nouveaux éléments ont été apportés à ce dossier Zidane. Comme révélé par Le Parisien , Zizou aurait pris le pouls auprès de ses adjoints à propos d’une arrivée dans la capitale française. Pour autant, cela s’annoncerait compliqué étant donné que ce scénario aurait pris du plomb dans l’aile étant donné que l’ancien entraîneur du Real Madrid donnerait sa priorité à l’équipe de France. Et ce n’est pas le seul dossier qui pourrait se compliquer puisque la piste Antonio Conte pourrait également connaitre un coup de froid. Selon le quotidien, Leonardo pourrait valider l’arrivée de l’actuel entraîneur de Tottenham, mais rien ne dit toutefois que le directeur sportif du PSG sera toujours là la saison prochaine et forcément, cela pourrait redistribuer toutes les cartes.

Une surprise du Qatar ?