Mercato - Real Madrid : Le clan Hazard lâche un nouvel indice sur son avenir !

Publié le 16 avril 2022 à 10h30 par La rédaction

Alors qu’Eden Hazard pourrait prochainement être invité à quitter le Real Madrid, son frère Kylian pense qu’il ne rejoindra pas le Borussia Dortmund.

L’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid ne se passe pas réellement comme il aurait pu l’espérer. Très performant avec Chelsea, l’international belge était censé remplacer Cristiano Ronaldo. Cependant, l’ailier a été régulièrement gêné par des pépins physiques, et n’a pu prendre part qu’à 65 matchs en trois saisons, pour un total de seulement 6 buts et 10 passes décisives. Alors que ce transfert représente un échec pour les Merengue , le joueur de 31 ans pourrait être poussé vers la sortie cet été. Si le Borussia Dortmund a été évoqué comme une possible destination pour Eden Hazard, son petit frère ne semble pas être du même avis.

« Je pense que c’est un peu un rêve cette histoire de Dortmund. »