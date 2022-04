Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi et Laporta se lancent dans un énorme chantier pour cet été !

Publié le 16 avril 2022 à 16h30 par La rédaction

Désireux de recruter un attaquant capable d’empiler les buts, le FC Barcelone cible de très gros noms. Toutefois, en raison de leurs problèmes financiers, les Catalans sont contraints de multiplier les pistes en espérant trouver le profil idéal.

Le FC Barcelone devrait être un très gros acteur du prochain mercato estival. Après avoir enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré et Dani Alves cet hiver, Joan Laporta veut continuer son chantier dans les prochains mois, et se montre déjà très actif, notamment pour densifier le secteur offensif. En effet, le président du Barça multiplie les pistes à la recherche de la perle rare, et Xavi lui aurait demandé de recruter un attaquant capable d’atteindre la barre des 25 buts minimum chaque saison. Désireux que le tacticien espagnol puisse avoir toutes les cartes en main pour remettre les Catalans au sommet de l’Europe, les Blaugrana ciblent de nombreux joueurs.

Où en sont les dossiers Haaland et Lewandowski ?

Pour renforcer le secteur offensif barcelonais, Erling Haaland était la priorité. Cependant, les Blaugrana doivent faire face à la concurrence du Real Madrid, de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Toutefois, l’état des finances du Barça ne semble pas encore s’être amélioré, et ces derniers semblent désormais loin de pouvoir boucler ce transfert, et se sont donc positionnés sur Robert Lewandowski. L’international polonais, en fin de contrat en juin 2023, n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec le Bayern Munich afin de prolonger son bail, ce qui fait les affaires du FC Barcelone. Mais alors que l’attaquant de 33 ans était annoncé de plus en plus proche de la Catalogne, Mateu Alemany a tenu à démentir ces rumeurs pour Movistar : « Nous n'avons absolument aucun accord avec qui que ce soit ». Oliver Kahn, au micro de Prime Video , a lui lâché : « Nous ne sommes pas fous pour discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison » .

Quelles sont les alternatives ?