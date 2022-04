Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Haaland et Tchouaméni, le choix est fait !

Publié le 16 avril 2022 à 16h10 par La rédaction

Désireux de se renforcer en attirant des joueurs de classe mondiale, le Real Madrid aurait fait un choix entre Aurélien Tchouaméni et Erling Haaland.

Le Real Madrid souhaite réaliser un grand mercato estival. En effet, certains cadres de l’équipe comme Luka Modric, Toni Kroos ou encore Karim Benzema vieillissent, et Florentino Pérez désire trouver leurs successeurs. Si Kylian Mbappé est la priorité absolue de la Casa Blanca , Aurélien Tchouaméni et Erling Haaland figurent également dans les petits papiers madrilènes. Cependant, les Merengue ne pourront pas assumer le transfert des deux prodiges, et ont dû faire un choix.

Entre Tchouaméni et Haaland, Pérez a choisi