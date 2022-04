Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino ne sera pas le seul gros départ au PSG cet été !

Publié le 16 avril 2022 à 13h30 par T.M.

Aujourd’hui, tout indique que Mauricio Pochettino quittera le PSG à la fin de la saison. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023, l’Argentin devrait être remercié, mais il ne devrait pas être le seul dans ce cas là. D’autres victimes de taille serait à prévoir à Paris après la gifle reçue en Ligue des Champions.

Vainqueur (1-0) à l’aller, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, face au Real Madrid, le PSG se présentait au Bernabeu avec une certaine avance. Durant ce retour, celle-ci avait d’ailleurs augmenté suite à un nouveau but de Kylian Mbappé. Alors que toutes les feux semblaient être au vert pour que le PSG se qualifie pour les quarts de finale, c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des Merengue et surtout un très grand Karim Benzema. Avec un incroyable triplé, l’international français a crucifié le club de la capitale, qui ne remportera donc pas la Ligue des Champions cette année. Pour le PSG, la désillusion a été terrible et ce nouvel échec sur la scène européenne ne devrait pas rester sans conséquences. Cet été, une révolution pourrait ainsi être opérée au sein du club de la capitale et à tous les étages, il pourrait y avoir du changement. Au sein de l’effectif, de nombreux indésirables sont ainsi poussés vers la sortie et de grosses recrues sont attendues au Parc des Princes, où on espère également voir Kylian Mbappé prolonger.

Pochettino-Leonardo, même destin ?