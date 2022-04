Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta réactive un gros dossier du Barça en attaque !

Publié le 16 avril 2022 à 13h00 par La rédaction

Déjà annoncé dans le viseur du FC Barcelone par le passé, Lautaro Martinez verrait les Blaugrana revenir à la charge pour ce mercato estival.

En enregistrant les arrivées définitives de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres et celle en prêt d’Adama Traoré lors du mercato hivernal, le FC Barcelone a copieusement densifié son secteur offensif, mais ne devrait pas en rester là. En effet, les Blaugrana veulent toujours recruter un attaquant de classe mondiale, et Joan Laporta se montre déjà très actif pour trouver le profil idéal. Alors que les noms d’Erling Haaland, Robert Lewandowski ou encore Darwin Nunez sont évoqués en Catalogne, la perle rare pourrait finalement venir de Serie A. Mais cela ne sera pas si simple...

La Barça suit toujours Lautaro Martinez