Mercato - Barcelone : Après le PSG, Laporta active une énorme piste à 75M€ !

Publié le 16 avril 2022 à 9h30 par La rédaction

Très courtisé en Europe après sa très bonne saison avec Benfica, Darwin Nunez susciterait également l’intérêt du FC Barcelone.

Le mercato estival risque d’être agité au FC Barcelone. Les Blaugrana veulent à nouveau pouvoir jouer les premiers rôles en Europe, et devraient se renforcer en conséquence cet été. Cependant, l’état des finances barcelonaises ne semble pas s’être amélioré, et Joan Laporta doit trouver des alternatives à Robert Lewandowski et Erling Haaland, qui pourraient bien être jugés trop chers. Cependant, alors que Darwin Nunez plait beaucoup aux Catalans, ce transfert pourrait également s’avérer compliqué.

Barcelone cible Darwin Nunez