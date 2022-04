Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprise réservée par le Qatar pour remplacer Pochettino ?

Publié le 16 avril 2022 à 9h15 par T.M.

Dans les prochaines semaines, le PSG devrait notamment se concentrer sur la succession de Mauricio Pochettino. Et à ce propos, une nouvelle idée serait en train de germer dans la tête des dirigeants parisiens.

Cette année encore, le PSG est tombé de très haut en Ligue des Champions avec le fiasco face au Real Madrid. Un terrible échec qui pourrait avoir de terribles conséquences et l’une des premières victimes devrait se nommer Mauricio Pochettino. Aujourd’hui, il semble plus que jamais acté que l’Argentin serait remercié à la fin de la saison. La question est alors de savoir qui sera le prochain entraîneur du PSG. Le rêve se nomme Zinedine Zidane, mais selon les derniers échos, ce dossier se serait dernièrement refroidi.

Qui pour remplacer Pochettino ?