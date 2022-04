Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour cet indésirable de Xavi !

Publié le 16 avril 2022 à 16h00 par La rédaction

Arrivé au FC Barcelone en février 2020, Martin Braithwaite ne rentre pas dans les plans de Xavi, et pourrait quitter le Barça dans les prochains mois.

Régulièrement utilisé par Ronald Koeman lorsqu’il était encore sur le banc du FC Barcelone, Martin Braithwaite ne semble aujourd'hui pas être dans les plans de Xavi. Alors qu'un grand ménage se préparerait en Catalogne afin de renflouer les caisses, le Danois pourrait ainsi en faire les frais. Cherchant à faire de la place au sein de l'effectif de Xavi, le Barça devrait alors s'activer dans les semaines à venir pour trouver un point de chute à Braithwaite..

Braithwaite pourrait quitter Barcelone