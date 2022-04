Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si l’avenir de Mandanda était totalement relancé ?

Publié le 16 avril 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que Steve Mandanda obtient de plus en plus de temps de jeu, cela pourrait bien redistribuer les cartes concernant son avenir.

Véritable légende de l’OM, Steve Mandanda était intouchable dans les buts phocéens. Un statut qui a été remis en question lors du dernier mercato estival avec l’arrivée de Pau Lopez. Le champion du monde a ainsi tout perdu, se retrouvant sur le banc de touche. Un choix fort de la part de Jorge Sampaoli, qui n’a jamais vraiment voulu s’expliquer. De quoi alors contrarier Mandanda, au point qu’un départ était même annoncé cet hiver. Si l’international français n’a finalement pas bougé, les questions se sont alors posées pour cet été…

Quel avenir pour Mandanda ?

Malgré son âge, Steve Mandanda veut encore jouer, ce qui ne pouvait pas faire à l’OM. Toutefois, ces dernières semaines, les choses ont évolué pour le portier marseillais. En effet, Jorge Sampaoli a fait de plus en plus confiance à Mandanda, qui le lui a d’ailleurs bien rendu sur le terrain avec de grosses performances. Le gardien de l’OM a ainsi montré qu’il avait toujours un haut niveau et le duel avec Pau Lopez pourrait ainsi être relancé. De même qu’un possible départ ? Si Steve Mandanda a la possibilité de jouer autant à l’avenir, un départ pourrait bien ne plus être d’actualité.