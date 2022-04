Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda reçoit un message clair pour son avenir…

Publié le 16 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Après être passé proche d’un départ de l’OM en janvier à cause de son statut de remplaçant, Steve Mandanda semble totalement relancé au sein du club de cœur. Et l’adjoint de Jorge Sampaoli conforte d’ailleurs son statut de joueur majeur.

Avec le recrutement de Pau Lopez à l’OM l’été dernier, Jorge Sampaoli avait décidé de reléguer Steve Mandanda au second plan, faisant du gardien français une doublure de luxe derrière son concurrent espagnol. Une situation très difficile à vivre pour Mandanda, qui ne cesse d’être annoncé sur le départ ces derniers mois pour aller se relancer ailleurs malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec l’OM. Mais les récents événement ont totalement relancé ce feuilleton…

« On a toujours eu confiance en Mandanda »