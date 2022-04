Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va perdre un joueur XXL cet été !

Publié le 16 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM par Arsenal sans option d’achat, William Saliba devrait finalement retourner au sein du club londonien la saison prochaine selon la presse anglaise.

« Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là », indiquait récemment William Saliba (21 ans) au micro de RMC Sport sur son avenir et ses intentions de rester à l’OM au terme de son prêt l’été prochain. Mais Arsenal a d’autres projets pour le défenseur français…

Arsenal veut rapatrier Saliba

Selon les révélations de Football.london, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, serait très impressionné par les performances de William Saliba et envisage de le récupérer l’été prochain. Il devrait d’ailleurs prochainement s’entretenir avec l’international tricolore pour faire le point à ce sujet, mais à en croire ces révélations, Jorge Sampaoli ne pourra vraisemblablement plus compter sur la présence de Saliba à l’OM l’an prochain.