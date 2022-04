Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pastore rend hommage à deux recrues de Longoria !

Publié le 16 avril 2022 à 0h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêtés par l’AS Rome, Cengiz Ünder et Pau Lopez seront définitivement transférés à l’OM cet été. Javier Pastore leur a adressé un clin d’œil avant le choc face au PSG dimanche.

L’été dernier, face à la situation financière plutôt délicate de l’OM, Pablo Longoria a multiplié les deals sous la forme de prêt avec option d’achat, et ce fut notamment le cas pour Pau Lopez et Cengiz Ünder. Le gardien espagnol et l’ailier turc sont arrivés en provenance de l’AS Rome en prêt, mais l’OM a déjà réuni les conditions qui lever automatiquement leur option d’achat en fin de saison, et seront donc transférés. Dans les colonnes du Parisien , l’ancienne gloire du PSG Javier Pastore a adressé un message à Ünder et Lopez, à deux jours du Clasico entre le club de la capitale et l’OM.

« Ce sont des amis »