Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un coup dur pour le recrutement de Longoria ?

Publié le 18 avril 2022 à 2h45 par La rédaction

Actuellement prêté à l’OM sans option d’achat par Schalke 04, Amine Harit pourrait rester au club l’été prochain, mais Pablo Longoria devra affronter une grosse concurrence sur ce dossier.

« Mon but c'est de finir bien finir la saison. Mais mon avenir n'est pas lié à la montée de Schalke dans l'élite. On discutera à la fin avec l'OM et avec Schalke », confiait récemment Amine Harit en conférence de presse sur son avenir incertain à l’OM, lui qui est prêté cette saison par Schalke 04. À en croire les dernières tendances, Pablo Longoria envisagerait sérieusement de conserver Harit à l’OM, mais il ne sera pas seul sur le coup.

Amine Harit courtisé à l’étranger ?