Mercato - OM : Longoria est en grand danger pour Amine Harit...

Publié le 17 avril 2022 à 11h10 par D.M.

Prêté par Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison, Amine Harit pourrait prolonger son aventure à l'OM. Mais l'international marocain a plusieurs touches en Europe, ce qui pourrait compliquer la tâche de Pablo Longoria.

Amine Harit a retrouvé le sourire et sa bonhomie après un début de saison très délicat pour lui. Arrivé à l'OM en provenance de Schalke 04 sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, l'international marocain ne faisait pas partie des premiers choix de Jorge Sampaoli. Une situation, qui commençait à agacer le milieu offensif, très apprécié au sein du vestiaire. Mais ces dernières semaines, le technicien argentin s'est remis en question et a décidé d'offrir du temps de jeu à Harit, après notamment avoir discuté avec Pablo Longoria.

Amine Harit courtisé en Espagne