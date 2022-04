Foot - Mercato

Mercato : Cette annonce qui jette un froid sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

Auteur d’une bonne saison malgré ses 37 ans, Cristiano Ronaldo ne serait pas désiré par Erik Ten Hag. Un choix que Ralf Rangnick ne souhaite pas commenter.

Cristiano Ronaldo vit une saison pour le moins frustrante. En effet, Manchester United traverse une campagne compliquée malgré ses performances. Eliminés dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions par l’Atletico de Madrid, les Red Devils sont actuellement 5èmes de Premier League, et vont devoir durement batailler afin de se qualifier pour la plus belle des compétitions. Pourtant, sur le plan individuel, l’international portugais réalise un exercice intéressant. A 37 ans, ce dernier à tout de même inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives, faisant de lui le joueur le plus prolifique de l’effectif devant son compatriote Bruno Fernandes. Alors que Ralf Rangnick cèdera sa place sur le banc dans les prochains mois, probablement à Erik Ten Hag, le tacticien néerlandais ne voudrait pas de CR7 , une décision que l’Allemand préfère ne pas commenter.

«C'est une décision que le nouveau manager doit prendre»