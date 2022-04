Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar revient à la charge pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 avril 2022 à 8h15 par Th.B.

Alors que l’option Cristiano Ronaldo semble avoir été prise en considération ces dernières années au sein des hauts dirigeants qataris, le PSG remettrait le couvercle pour le quintuple Ballon d’or.

Et si Cristiano Ronaldo finissait par quitter Manchester United ? D’ici la fin de la saison, seulement une année après son retour à Old Trafford, il se pourrait que le départ du quintuple Ballon d’or se confirme. C’est en effet la tendance communiquée par la presse anglaise si jamais Manchester United ne décrochait pas son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et après Lionel Messi, le PSG pourrait bien se laisser tenter par l’éternel rival de l’Argentin.

Le PSG pense bien à Cristiano Ronaldo !