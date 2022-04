Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le ton est donné pour Amine Harit !

Publié le 16 avril 2022 à 21h15 par Th.B. mis à jour le 16 avril 2022 à 21h19

Alors que Pablo Longoria serait prêt à discuter avec les différentes parties concernées pour conserver Amine Harit outre l’expiration de sa période de prêt à l’OM, l’affaire s’annoncerait corsée pour le président du club phocéen. Explications.

De retour en pleine forme ces dernières semaines et plus particulièrement depuis la mi-mars, Amine Harit dispose d’une place de titulaire régulier dans le onze de départ de Jorge Sampaoli et est parvenu à inscrire deux buts pour deux passes décisives délivrées face à Brest, l’ASSE et Montpellier. De quoi inverser la tendance pour son avenir ? Prêté pour l’intégralité de la saison à l’OM en provenance de Schalke 04 qui devrait retrouver la Bundesliga la saison prochaine, Harit ne devrait pas pour autant revenir au sein du club allemand selon Foot Mercato . Mais qu’en est-il d’un avenir à l’OM ?

Longoria veut conserver Harit, mais…