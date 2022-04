Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces énormes révélations de Donnarumma sur son aventure au PSG !

Publié le 16 avril 2022 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 16 avril 2022 à 19h36

Semblant avoir pris le poste de gardien numéro un, au vu de ses titularisations lors des grandes échéances, Gianluigi Donnarumma a vidé son sac sur ses débuts au PSG, sa « deuxième maison » qu’est le Parc des princes et sur le Classique à venir face à l’OM.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG est parvenu à mettre la main sur Gianluigi Donnarumma (23 ans) en ne versant pas la moindre indemnité de transfert au Milan AC. En effet, en raison de l’expiration de son ancien contrat avec le club rossoneri, le champion d’Europe sacré en juillet dernier avec la Squadra Azzura . Au coude à coude avec Keylor Navas pour une place de gardien titulaire depuis depuis le tout début de la saison, Gianluigi Donnarumma semble avoir pris le dessus lors des dernières sorties du PSG en Ligue des champions avant l’élimination prématurée du club parisien au stade des 1/8èmes de finale. Cependant, pas de quoi entacher la joie de Donnarumma d’évoluer au PSG et au Parc des princes qu’il considère déjà comme étant un lieu important de sa jeune, mais paradoxalement longue carrière puisqu’il a fait ses débuts professionnels à l’âge de 16 ans au Milan AC.

Donnarumma s’emballe totalement pour sa signature au PSG, sa «2ème maison»…

À l’approche de la fin de sa première saison au PSG, lui qui a signé un contrat le liant jusqu’en juin 2026 au sein du club de la capitale, Gianluigi Donnarumma a profité d’une entrevue avec les médias du Paris Saint-Germain pour s’enflammer au niveau de son arrivée et des supporters. « C’est vraiment, vraiment spécial pour moi. Je suis dans un très grand club, et je veux vraiment tout donner pour lui. Je veux tout donner pour ce maillot, pour ce club parce que je suis là depuis presqu’un an, mais pour moi, c’est devenu comme une seconde maison. Et j’y suis vraiment bien. Je remercie le club, je remercie les supporters qui me soutiennent toujours et c’est vraiment très spécial d’être ici ».

…et s’enflamme pour les supporters parisiens !