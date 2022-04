Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles précisions sur le feuilleton Paul Pogba !

Publié le 16 avril 2022 à 19h15 par P.L.

Pour consolider son milieu de terrain cet été, le PSG penserait à Paul Pogba. Toutefois, l'international tricolore devrait attendre encore un peu avant de trancher pour son avenir.

Cet été, le PSG aimerait se renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, Leonardo aurait exploré de nombreuses pistes jusqu’à présent. Parmi les joueurs liés au pensionnaire de Ligue 1, il y aurait Paul Pogba. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore ne semble pas vraiment se diriger vers une prolongation avec Manchester United. Le PSG pourrait donc en profiter pour frapper un énorme coup sur le marché des transferts, comme l’été dernier avec Lionel Messi. Cependant, la direction parisienne va devoir patienter encore un peu pour savoir ce que fera la Pioche cet été.

Pogba ne prendra aucune décision avant la fin de saison pour son avenir