Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour la doublure de Jordi Alba ?

Publié le 16 avril 2022 à 21h30 par P.L.

Pensant à recruter Javi Galan du Celta Vigo pour seconder Jordi Alba à gauche, le FC Barcelone aurait une idée en tête.

Après s’être considérablement renforcé cet hiver, le FC Barcelone cherche à continuer sur sa lancée cet été pour poursuivre la reconstruction de son équipe. Dans cette optique, le club catalan explorerait plusieurs pistes dans tous les secteurs de jeu. La formation blaugrana souhaiterait s’attacher les services d’un nouveau latéral gauche pour pouvoir suppléer Jordi Alba et prendre sa succession sur le long terme. Parmi les noms envisagés par le FC Barcelone, on pourrait retrouver Javi Galan, 27 ans. D’ailleurs, le Barça pourrait utiliser l’un de ses indésirables pour faire pencher la balance en sa faveur et s'offrir le joueur du Celta Vigo.

Le Barça pourrait se servir de Braithwaite pour attirer Javi Galan