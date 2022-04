Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour une arrivée de Jordan Veretout ?

Publié le 16 avril 2022 à 16h45 par T.M.

Dernièrement, le nom de Jordan Veretout a été associé à l’OM. Et ce samedi, du côté de l’Italie, on confirme la tendance à propos d’une possible arrivée du joueur de l’AS Rome sur la Canebière.

Très actif lors des précédentes fenêtres de transferts, l’OM pourrait à nouveau l’être cet été, mais encore faut-il que le club phocéen soit autorisé à recruter. Néanmoins, Pablo Longoria se prépare déjà pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli à l’intersaison. Avec une possible participation e Ligue des Champions, l’OM va devoir amener du sang neuf et ce dans tous les secteurs de jeu. Au milieu de terrain, alors que Boubacar Kamara se rapproche du départ, des arrivées sont attendues et pour cela, dernièrement, il était question d’un intérêt pour Jordan Veretout, plus vraiment dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome.

Un retour en Ligue 1 pour Veretout ?