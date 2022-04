Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'issue de ce dossier chaud de Laporta est imminente !

Publié le 16 avril 2022 à 14h00 par P.L.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le FC Barcelone cherche à prolonger le contrat de Ronald Araujo. Et Joan Laporta aimerait boucler ce dossier assez rapidement, alors qu'un accord aurait déjà été trouvé il y a quelques jours.

Afin de se reconstruire un effectif qui puisse renouer avec le succès sur la scène européenne, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts mais aussi sur la jeunesse. Dans cette optique, le club catalan a rapidement prolongé les contrats d’Ansu Fati et de Pedri pour les installer dans un projet à long terme. Désormais, Joan Laporta aimerait officialiser l’extension du bail de Ronald Araujo, devenu essentiel dans la charnière centrale de Xavi. D’ailleurs, le dossier devrait être réglé très prochainement.

Le Barça veut annoncer la prolongation d’Araujo d’ici deux semaines au plus tard