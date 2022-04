Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros retournement de situation pour l’avenir de Kamara ?

Publié le 12 avril 2022 à 22h10 par La rédaction

Convoité par l’Atletico de Madrid en vue du prochain mercato estival, Boubacar Kamara ne serait plus le seul milieu de terrain ciblé par Diego Simeone.

L’histoire d’amour entre Boubacar Kamara et l’Olympique de Marseille va prochainement prendre fin. Le Français sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et ne prolongera pas son aventure dans la cité phocéenne, tandis que ses bonnes performances lors des dernières saisons ne sont pas passées inaperçues. En effet, le milieu de terrain de 22 ans s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’OM, et a participé à 39 des 46 matchs de son équipe. Annoncé proche de l’Atletico de Madrid depuis plusieurs semaines, Kamara ne serait cependant plus le seul joué ciblé par les Colchoneros .

L’Atletico suit Guido Rodriguez