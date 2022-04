Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay impliqué dans une étonnante opération ?

Publié le 12 avril 2022 à 22h00 par La rédaction

Désireux de se renforcer à faible coût lors de la prochaine période de transfert, le FC Barcelone serait prêt à échanger certains joueurs, et discuterait déjà avec Arsenal.

Le FC Barcelone se montre déjà actif en prévision du prochain mercato estival. En effet, les Blaugrana suivent de nombreux joueurs, et auraient déjà bouclé les arrivées libre d’Andreas Christensen et Franck Kessié. Toutefois, l’état des finances barcelonaises ne semble pas s’être amélioré, et le Barça ne devrait pas payer de grosses indemnités cet été. Alors que des solutions doivent être trouvés afin de pouvoir tout de même renforcer l’équipe, Joan Laporta serait prêt à échanger certains joueurs, et des négociations auraient déjà débutés avec un géant anglais.

Des échanges sont à prévoir entre Barcelone et Arsenal