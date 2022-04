Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme flop se confirme pour Dupraz !

Publié le 12 avril 2022 à 19h15 par A.M.

Arrivé libre cet hiver à l'ASSE, Joris Gnagnon pourrait bien connaître une saison blanche et ne pas être conservé à l'issue de la saison.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé pour se renforcer en enrôlant pas moins de sept joueurs, soit sous la forme de prêt, soit libre de tout contrat. Et le bilan est pour l'instant plus que mitigé notamment à cause des blessures. Enzo Crivelli vient seulement de reprendre la compétition tandis que Falaye Sacko sera absent de longues semaines. En attendant, Joris Gnagnon n'a quant à lui toujours pas porté la tunique stéphanoise, et ce n'est visiblement pas près d'arriver.

Gnagnon parti pour ne pas jouer avec l'ASSE ?