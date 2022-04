Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le fils de Zinedine Zidane ouvre la porte à Longoria !

Publié le 17 avril 2022 à 9h10 par T.M.

Aujourd’hui gardien du Rayo Vallecano, Luca Zidane a de nouveau ouvert la porte à une arrivée du côté de l’OM.

Du côté de Marseille, Zinedine Zidane est considéré comme une véritable légende. Natif de la cité phocéenne, le légendaire numéro 10 de l’équipe de France n’a toutefois jamais porté le maillot de l’OM. De quoi donner des regrets à certains, mais à l’avenir, un Zidane pourrait bien défendre les couleurs de l’OM : Luca Zidane. A 23 ans, le gardien du Rayo Vallecano, lui aussi né à Marseille, n’a jamais caché son affection pour le club phocéen. Et voilà que le fils de Zizou en a remis une couche.

« Ça fait rêver »