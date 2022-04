Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il être démis de ses fonctions ?

Publié le 17 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il a joué un grand rôle dans le mercato de l’été dernier, qui n’a pas permis au PSG de se rapprocher du Saint-Graal européen en Ligue des champions, Leonardo pourrait perdre sa place de directeur sportif à l’intersaison. Quelle décision doit prendre le Qatar ? C’est notre sondage du jour !

Architecte du dernier mercato XXL du PSG via lequel on a notamment témoigné de l’arrivée de grands noms tels que Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, Leonardo pourrait ne pas passer l’été au Paris Saint-Germain. En effet, le directeur sportif du club de la capitale a un rôle à tenir dans l’échec européen du PSG face au Real Madrid en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Au même titre que Mauricio Pochettino, Leonardo pourrait être remercié à la fin de la saison par les hauts dirigeants du PSG selon Le Parisien. Et ce n’est pas Goal qui ira à l’encontre de cette information, bien au contraire.

Leonardo ne se sent pas menacé et Doha ne veut pas trancher pour le moment