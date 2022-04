Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : L'énorme coup de gueule de Julien Stéphan sur les rumeurs !

Publié le 17 avril 2022 à 19h59 par La rédaction mis à jour le 17 avril 2022 à 20h00

Alors qu’il serait suivi par l’OL pour succéder à Peter Bosz, Julien Stéphan a répondu à la rumeur en expliquant avoir été surpris de lire l'information de L'Équipe selon laquelle il serait emballé par l'idée de rejoindre le club lyonnais.