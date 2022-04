Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros danger révélé pour ce successeur de Pascal Dupraz !

Publié le 17 avril 2022 à 19h10 par T.M.

Alors que l’option Laurent Batlles a été évoquée pour succéder à Pascal Dupraz sur le banc de l’ASSE, l’ancien entraîneur de Troyes ne manquerait toutefois pas d’options pour son avenir.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’à la fin de la saison, Pascal Dupraz ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. A ce sujet, de nombreuses rumeurs sont apparues et tout serait visiblement possible, y compris un départ donc. Si tel était le cas, l’ASSE devrait alors se trouver un nouvel entraîneur et certains noms sont déjà apparus pour venir succéder à Dupraz. Ainsi, il a notamment été question de l’option Laurent Batlles, ancien joueur de l’ASSE et aujourd’hui sans club suite à son départ de Troyes en décembre dernier.

Direction Strasbourg ?