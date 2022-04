Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi envoie un message inattendu à Lenglet !

Publié le 17 avril 2022 à 22h30 par La rédaction

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Clément Lenglet verrait son avenir s’éloigner du FC Barcelone. Pourtant, son entraineur Xavi croirait toujours en lui.

Arrivé au FC Barcelone en 2018 pour 36M€, Clément Lenglet semble désormais être devenu un indésirable. S’il est pourtant apparu à 20 reprises cette saison, le Français n’a débuté que 8 rencontres, et celui-ci pourrait faire ses valises cet été. En effet, alors que Gérard Piqué, Eric Garcia et Ronald Araujo donnent satisfaction en interne, le Barça verra Andreas Christensen rejoindre librement la Catalogne cet été, tandis que Gabriel est également convoié. Toutefois, si Lenglet a été placé sur la liste des transferts en vue du mercato, Xavi croirait tout de même en lui.

«Je crois beaucoup en Lenglet»