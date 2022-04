Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme forcing de Pep Guardiola pour Erling Haaland !

Publié le 18 avril 2022 à 1h45 par La rédaction

Priorité offensive du PSG, Erling Haaland est également convoité par Manchester City, qui tenterait tout pour pouvoir finaliser cette opération.

L’attaque du Paris Saint-Germain pourrait être bien différente la saison prochaine. En effet, Kylian Mbappé et Angel Di Maria seront libres de tout contrat le 30 juin prochain, et Mauro Icardi ne devrait pas être retenu en cas d’offre. Pour les remplacer, Leonardo se montre déjà très actif et s’intéresse à de nombreux joueurs. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ciblerait Erling Haaland, qui serait la priorité pour remplacer l’international français. Cependant, un géant anglais pousserait pour pouvoir le recruter.

Manchester City veut absolument Haaland