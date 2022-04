Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un géant italien veut jouer un mauvais tour à Leonardo !

Publié le 17 avril 2022 à 22h10 par La rédaction

Tous les deux ciblés par le PSG pour le mercato estival, Aurélien Tchouaméni et Christopher Nkunku seraient également dans les petits papiers de l'AC Milan.

Le prochain mercato estival pourrait enfin être celui où le Paris Saint-Germain parviendra à solidifier son entrejeu. Ces dernières saisons, le club de la capitale a attiré de nombreux joueurs comme Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. Pourtant, aucun d’entre eux n’a jamais réussi à donner une totale satisfaction au PSG, qui recherche toujours la perle rare à associer à Marco Verratti. Alors que Leonardo est à la recherche du profil idéal, celui-ci pourrait se trouver en Ligue 1. En effet, Aurélien Tchouaméni serait grandement apprécié par la direction parisienne, qui serait cependant concurrencé par un géant italien sur ce dossier, mais pas seulement.

Milan s’intéresse à Tchouaméni et Nkunku