Mercato - OL : Peter Bosz met les choses au point sur son avenir !

Publié le 17 avril 2022 à 19h40 par P.L.

Alors que l'OL n'affiche pas vraiment des résultats satisfaisants, certaines rumeurs commenceraient à circuler autour de l'avenir de Peter Bosz. Mais l'entraîneur néerlandais ne semble pas plus déstabilisé que cela.