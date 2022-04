Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi reçoit une première réponse pour Antonio Conte !

Publié le 17 avril 2022 à 18h10 par La rédaction

Pisté par le PSG, Antonio Conte pourrait quitter Tottenham en cas de non-qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison.

En parallèle du dossier Kylian Mbappé, le PSG doit préparer la succession de Mauricio Pochettino. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le cas de l’entraîneur argentin était déjà discuté en novembre dernier. Pour prendre la relève, Antonio Conte est l’une des idées du board parisien et du président Nasser Al-Khelaïfi. L’actuel entraîneur de Tottenham a souvent été lié au PSG et cette fois-ci pourrait être la bonne.

La Ligue des Champions, le facteur X pour Conte