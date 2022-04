Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG part à la guerre pour un protégé de Xavi !

Publié le 17 avril 2022 à 17h30 par La rédaction

Alors que le contrat de Gavi se terminera en 2023, le FC Barcelone travaille toujours sur sa prolongation. En cas d’échec, le PSG serait prêt à tenter sa chance. Liverpool et le Bayern Munich seraient cependant aussi dans le coup.

Le FC Barcelone continue ses emplettes. Alors que la prolongation de Ronald Araujo devrait être officialisée d’ici quelques jours, c’est celle de Gavi qui fait débat. L’international espagnol sera le prochain dossier du Barça après Araujo mais du chemin reste à parcourir pour qu’un accord soit trouvé entre le club catalan et Gavi. A un an de la fin de son contrat, la situation n’est pas encore urgente mais le FC Barcelone a tout intérêt à boucler ce feuilleton au plus vite, parce que les prétendants du milieu de 17 ans ne se priveront pas… Comme l’explique Sport , les négociations ont commencé la saison dernière mais Mateu Alemany les a étrangement stoppées sans donner de nouvelles jusqu’au mois de janvier, au moment où il a promis au clan Gavi de faire une offre. A ce jour, les discussions devraient reprendre ajoute Sport . Cependant, l’entourage de Gavi sait pertinemment que les chiffres seront plus faibles que d’autres dossiers gérés récemment par Barcelone. Gavi veut continuer dans son club formateur et est prêt à faire un effort financier mais il veut être considéré à sa juste valeur. Sinon, un tas d’options se présenteront devant lui…

PSG, Liverpool et le Bayern : Gavi a la cote sur le marché

C’est justement le dernier gros dossier du PSG. A en croire le quotidien catalan, le club parisien pourrait entrer dans la danse si jamais Mauricio Pochettino restait l’entraîneur. Depuis des années, le PSG promet à Marco Verratti qu’il sera accompagné au milieu mais le bon élément n’a jamais été trouvé, malgré les nombreuses tentatives. Gavi pourrait être l’homme de la situation. Mais une fois de plus, le PSG ne sera pas seul. Liverpool, qui avait déjà manifesté son intérêt, l’a répété à partir du moment où les négociations entre le joueur et le FC Barcelone se sont apaisées. Jürgen Klopp serait fan de Gavi, lui qui s’est rarement trompé dans son recrutement depuis son arrivée sur le banc de Liverpool. Enfin, le Bayern Munich aurait aussi sondé l’entourage de Gavi. Avec le départ attendu de Marcel Sabitzer, l’international espagnol pourrait compléter l’entrejeu munichois. Le FC Barcelone est prévenu, il ne va pas falloir traîner beaucoup plus dans ce feuilleton. Parce qu’à 17 ans, Gavi a déjà son lot de prétendants…