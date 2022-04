Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern lâche une nouvelle annonce sur Lewandowski !

Publié le 17 avril 2022 à 14h30 par T.M.

A la recherche d’un buteur XXL pour la saison prochaine, le FC Barcelone serait notamment sur les traces de Robert Lewandowski. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais ne cesse d’ailleurs d’être annoncé sur le départ. Direction donc le Barça ? En Bavière, Oliver Kahn a remis les choses au point sur ce dossier.

Cet été, le FC Barcelone veut frapper très fort sur le marché des transferts. Pour renforcer son effectif, Xavi aurait plusieurs demandes, mais voudrait surtout un buteur de renom, bien que Pierre-Emerick Aubameyang soit actuellement en réussite en Catalogne. Malgré des finances loin d’être revenues à la normale, le Barça voit tout de même les choses en grand pour le poste de numéro 9. Tandis que le rêve se nommerait Erling Braut Haaland, ces dernières semaines, c’est surtout Robert Lewandowski qui est annoncé chez les Blaugrana. Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2023, le Polonais serait de plus en plus mécontent en Bavière, où les discussions s’éternisent à propos de sa prolongation de contrat. Face à cette situation, Lewandowski regarderait ainsi ailleurs et pourrait envisager de s’en aller durant le mercato estival. Toutefois, cela n’est clairement pas dans les plans du Bayern Munich.

« Nous voulons qu’il reste au Bayern Munich aussi longtemps que possible »