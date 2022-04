Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 avril 2022 à 15h45 par T.M.

Ce n’est aujourd’hui plus un secret, Kylian Mbappé veut jouer un jour au Real Madrid. Cela se fera-t-il cet été ? Au PSG, on ne veut pas baisser les bras.

Cette saison plus que jamais, Kylian Mbappé montre à quel point il est important au PSG. Malgré Neymar ou Lionel Messi, c’est bien le Français qui porte le club de la capitale sur ses épaules. Le conserver au PSG est donc une priorité pour le Qatar. Et dans le vestiaire de Mauricio Pochettino, on partage cette position. Ce dimanche, pour Téléfoot , Achraf Hakimi, très proche de Mbappé, a lâché : « C'est mon ami, j'ai envie qu'il reste ici pour qu'on profite. Oui il le sait, mais je lui souhaite surtout le meilleur, c'est lui qui décidera selon ce qu'il estime être le mieux pour sa carrière. Et je le soutiendrai ».

L’espoir est encore présent !