Mercato - PSG : Hakimi envoie un énorme message à Mbappé !

Publié le 17 avril 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, Achraf Hakimi, très proche de l'international français, espère qu'il prolongera l'aventure au PSG afin qu'il puisse continuer à évoluer sous le même maillot.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et son annonce tarde à venir. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours », assurait le principal intéressé il y a quelques jours au micro de Prime Video . Le choix de Kylian Mbappé semble désormais se réduire à deux options à savoir prolonger au PSG ou signer au Real Madrid. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, alors que le club merengue a longtemps semblé idéalement placé pour attirer le crack de Bondy, le PSG a fait une partie de son retard, au point qu'une prolongation de contrat ne soit plus du tout utopique. Une excellente nouvelle pour Achraf Hakimi.

«J'ai envie qu'il reste ici pour qu'on profite»