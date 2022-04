Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Haaland !

Publié le 17 avril 2022 à 13h15 par La rédaction

S’il cible Erling Haaland en vue du prochain mercato, le FC Barcelone serait conscient que ce transfert sera pratiquement impossible à réaliser.

Le FC Barcelone devrait se montrer très actif sur le marché des attaquants dans les prochains mois. En effet, malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré cet hiver, les Blaugrana ne semblent pas rassasiés et souhaitent continuer leur chantier. Désireux d’attirer un attaquant de classe mondiale capable d’empiler les buts, le Barça s’intéresse à Erling Haaland. En 26 rencontres cette saison, le Norvégien a inscrit 25 buts et délivré 8 passes, et serait la priorité de Joan Laporta. Cependant, les Catalans ne seraient pas très confiants sur ce dossier.

Barcelone n’est pas confiant pour Haaland