Mercato - Barcelone : La mise au point d’Alban Lafont sur son avenir !

Publié le 17 avril 2022 à 13h00 par T.M.

Ces dernières semaines, il avait été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Alban Lafont. Ce dimanche, le portier du FC Nantes a été interrogé sur son avenir.

Toujours numéro 1 dans les buts du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen n’est toutefois plus aussi impérial sur sa ligne. Et face à ces performances de l’Allemand, son avenir a vivement été remis en question. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Barça, Ter Stegen pourrait voir son avenir s’assombrir en Catalogne. La saison prochaine, il pourrait notamment faire face à une plus grosse concurrence avec le retour annoncé d’Inaki Pena. De même, il a également été annoncé qu’un nouveau gardien pourrait rejoindre les Blaugrana et en Espagne, l’option Alban Lafont avait notamment été soufflée.

« Joker »