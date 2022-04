Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a passé une grosse commande pour cet été !

Publié le 17 avril 2022 à 12h30 par T.M.

Après cet hiver, le FC Barcelone entend encore dynamiter le marché des transferts cet été. Pour poursuivre sa reconstruction, le club catalan devrait être très actif. Xavi aurait d’ailleurs les idées claires sur ce qu’il et il aurait passé sa commande à Joan Laporta.

Cela va de mieux en mieux du côté du FC Barcelone. De retour au poste de président du club catalan, Joan Laporta a dû reconstruire sur un véritable champ de ruines laissé par Josep Maria Bartomeu. Et pour le patron du Barça, cela n’a pas été simple en raison de la situation économique. Cela a notamment entraîné le départ de Lionel Messi et un grand ménage au sein de l’effectif blaugrana. Alors que les résultats sportifs s’en sont ressentis, suite à l’arrivée de Xavi sur le banc de touche, la situation est en train de changer. De retour à Barcelone, la légende barcelonaise est en train de ramener l’équipe sur les bons rails. Pour cela, il a notamment pu compter sur l’appui de Joan Laporta lors du dernier mercato hivernal avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Ferran Torres ainsi que Dani Alves. Mais au Barça, la reconstruction est encore loin d’être terminée et cet été, le mercato estival sera l’occasion d’acter de nombreux changements au sein de l’effectif de Xavi.

De nombreuses recrues au Barça !