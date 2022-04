Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone et le Real Madrid se lancent sur les traces d’un international français !

Publié le 17 avril 2022 à 19h30 par Th.B.

En quête de renforts dans le secteur défensif, le FC Barcelone et Jules Koundé auraient des vues sur Jules Koundé en marge du prochain mercato estival. Néanmoins, un départ en Premier Leagu du défenseur du FC Séville semblerait être plus probable à ce jour.

Alors que son départ pour Chelsea semblait être d’actualité lors du dernier mercato estival, Jules Koundé est finalement resté au FC Séville où il continue de s’affirmer sous la houlette de Julen Lopetegui et aux yeux de l’Europe. Une progression nette pour l’international français de 23 ans qui pourrait quitter l’Andalousie à l’occasion du prochain mercato estival et ce, bien que son contrat au FC Séville court jusqu’en juin 2024. En effet, selon Goal , Séville se trouverait dans l’obligation de boucler la vente d’un joueur important de l’effectif et doté d’une belle cote sur le marché des transferts. Deux critères que Jules Koundé cocherait pleinement et le défenseur de Séville serait selon le média le « meilleur candidat » pour être vendu cet été. SPORT révélait dernièrement que le FC Barcelone de Xavi Hernandez en pincerait pour Koundé, néanmoins, la valeur marchande du Français ne permettrait pas au Barça de mener à bien une telle opération qui grimperait à 80M€, soit le montant de sa clause libératoire.

Le Real Madrid a un projet pour Jules Koundé

Le projet du FC Séville serait au moins de vendre Jules Koundé à un prix avoisinant sa valeur marchande, à savoir une indemnité de transfert de 60M€. Une opération qui semblerait être dans les petits papiers du Real Madrid. À en croire Goal , le comité de direction du Real Madrid serait prêt à faire de l’ombre au FC Barcelone dans la course à la signature de Koundé. Les membres du directoire apprécieraient la polyvalence du défenseur français, ainsi que son intensité mise dans les duels et sa force. Avec les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, le président Florentino Pérez aurait toujours un oeil avisé sur le dossier Koundé qui pourrait rejoindre David Alaba qui a déposé ses valises au Santiago Bernabeu à la dernière intersaison pour remplacer Ramos. Koundé pourrait alors en faire de même pour son compatriote Raphaël Varane.

Mais le Barça et le Real devront se frotter à la Premier League…

Cependant, des cadors de Premier League seraient également sur les rangs pour potentiellement accueillir Jules Koundé en marge du mercato estival. En plus de Chelsea, qui était déjà dans le coup l’été dernier, Manchester United et Tottenham songeraient également au joueur du FC Séville. Néanmoins, Chelsea pourrait une nouvelle fois mener la danse dans cette opération en raison des probables départs libres de tout contrat d’Andreas Christensen et d’Antonio Rüdiger cet été. Pour ce qui est du Real Madrid, dépenser une telle somme, à savoir 80M€, serait privilégiée pour renforcer d’autres secteurs de jeu comme l’attaque et le milieu de terrain. Reste à savoir quel sera le tournant de cette opération à présent.