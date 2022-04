Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi en rajoute une couche sur son intégration !

Publié le 17 avril 2022 à 12h15 par A.M.

Recruté l'été dernier, Achraf Hakimi juge sa première saison au PSG. Et bien qu'il reconnaisse que tout n'a pas été facile, le Marocain affiche son optimisme pour la suite.

Après avoir brillé au Borussia Dortmund puis à l'Inter Milan, Achraf Hakimi a été recruté par le PSG l'été dernier. Le club de la capitale n'a pas hésité à lâcher près de 60M€ pour recruter l'international marocain qui a alterné le bon et le moins bon. Malgré, l'ancien joueur du Real Madrid a pu démontrer toutes ses qualités offensives. De bon augure pour le futur comme il l'explique lui-même.

«Il me fallait une période d'adaptation»