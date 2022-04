Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet approche pour ce dossier brûlant de Xavi !

Publié le 17 avril 2022 à 10h00 par La rédaction

Alors qu’il ne restera bientôt plus qu’un an de contrat à Gavi, le FC Barcelone tentera de trouver un accord pour le prolonger durant cette semaine.

Le FC Barcelone veut octroyer une place importante à sa formation. En effet, après avoir notamment intégré Ansu Fati ou Oscar Mingueza lors des dernières années, Nico Gonzalez et Gavi ont fait leur arrivée dans le groupe cette saison. Très convaincant, ce dernier semble déjà être un indispensable de l’équipe de Xavi, et est apparu à 39 reprises, faisant de lui le 4ème joueur le plus utilisé chez les Blaugrana , derrière des piliers comme Sergio Busquets, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong, à seulement 17 ans. Cependant, le contrat de l’Espagnol arrivera à son terme en juin 2023, et le Barça se pencherait attentivement sur sa prolongation.

Gavi veut continuer avec le Barça