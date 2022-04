Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 17 avril 2022 à 21h45 par Th.B.

Alors que Manchester United aurait soumis une offre lucrative à Paul Pogba pour qu’il prolonge son contrat, le champion du monde tricolore refuserait, estimant que les Red Devils ont pris trop de temps pour renouveler son bail. De quoi faire les affaires du PSG.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo pourrait boucler, à l’instar de l’été dernier, une voire plusieurs venues de joueurs libres de tout contrat. Ce serait notamment le cas de Paul Pogba ou encore d’Ousmane Dembélé pour ne citer qu’eux. Pour ce qui est du cas Pogba, Goal a affirmé samedi que le directeur sportif du PSG travaillerait en coulisse afin de parvenir à rapprocher les positions du comité de direction du PSG et celles du clan Pogba via des discussions avec son agent Mino Raiola. Aucun terrain d’entente n’aurait été trouvé à ce jour dans ce dossier, mais les négociations devraient s’intensifier dans les prochaines semaines selon le média. Du côté de Paul Pogba, la décision de quitter Manchester United serait déjà prise et ce, pour une raison précise.

Pogba jugerait que United a manqué le train pour sa prolongation !